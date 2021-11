Dia 27 de novembro tem 1ª Feira Afro Bariri

As atividades começam a partir das 9h da manhã, com música, danças, exposição, grafite e competições esportivas – Divulgação

Dia 27 de novembro, sábado, será realizada a 1ª Feira Afro- Brasileira de Bariri, a partir das 9h, na pista de skate da Avenida Padre João Eid, nos altos da cidade.

A Feira Afro é gratuita e encerra a programação de eventos ligados ao Dia da Consciência Negra (20/11), que celebra a vida e o legado do líder negro Zumbi dos Palmares.

O evento está sendo organizado pelo vereador Edcarlos Pereira dos Santos e mais grupo de 20 pessoas, atuando de forma voluntária, com apoio da Prefeitura de Bariri e o Conselho de Participação de Desenvolvimento da Comunidade Negra.

Entre as atividades previstas estão: música com batalhas de rimas, pagode, hip-hop, rap, dança; zumba, breaking (b-boys e b-girls), street dance, axé, moda afro, competição de tranças e penteados, grafite, artesanatos, culinárias típicas, literatura com exposição e venda de livros.

Serão realizados ainda torneios e jogos de Basquete 3×3 e apresentação e Festival de Skate. Grupos de Capoeira, grupos de dança e rappers da região vão fazer apresentações. A Diretoria de Saúde programa trabalho voltado para doenças relacionadas a pele negra e outros serviços como vacinação contra o Covid-19, distribuição de exames de PSA e aferições em geral.

A Diretoria de Desenvolvimento Econômico marca presença com inscrição para vestibulimho da Etec e informações sobre empréstimos no Banco do Povo. O Sebrae dará orientações sobre empreendedorismo e abertura de micro empreendimento individuais (MEIs).

A abertura oficial da Feira Afro deve ocorrer às 9 horas, com apresentação das autoridades presentes e os parceiros. A partir das 12h, haverá grafite comandado pelo Testa Full de Jaú, que será feito no muro da Emei próxima ao local. Neste horário ainda vai ser apresentar a bateria da escola de samba Azul e Banco de Itapuí.

A partir das 14h, está prevista apresentação de músicos, festival de skate com o Thiago Paleari e penteados com prêmio de 500 reais para o participante campeão.

Ás 17 horas, grande roda de capoeira com mestres de Bariri e região, e às 18h30 batalha de Rima, depois, apresentação do Rapper Colmeia