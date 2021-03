Devido ao lockdown, paróquias cancelam carreata

A proposta de percorrer os bairros da cidade com o Santíssimo Sacramento foi cancelada após o decreto do prefeito – Arquivo/Candeia

Domingo pela manhã, as paróquias de Bariri haviam programado uma carreata, com o Santíssimo Sacramento, implorando o término da pandemia de Covid-19 e proteção para todos os munícipes.

No entanto, devido ao decreto municipal de lockdown de quatro dias – de 12 a 16 de março -, os párocos Ériko Thiago Nogueira (Central), Carlos Menezes Júnior (Santa Luzia) e Leandro Pimentel (Santuário) acharam por bem suspender o evento.

Segundo padre Ériko, hoje quinta-feira, 11, à tarde, ele ia tentar sair com o Santíssimo pelas ruas próximas à Igreja Matriz, por alguns minutos, sem muita movimentação.