Desenvolve Municípios disponibiliza R$ 1 bilhão em crédito para prefeituras

Novo programa oferece linha de crédito para financiamento de obras de infraestrutura urbana nas cidades com mais de 50 mil habitantes – Divulgação

Governo de SP

O Governador João Doria (PSDB) lançou nesta segunda-feira (30), o programa Desenvolve Municípios, parceria entre as secretarias da Fazenda e Planejamento e de Desenvolvimento Regional com o banco Desenvolve SP para fomentar ações de crescimento econômico em todo Estado.

Na primeira iniciativa, o governo de SP vai destinar R$ 1 bilhão em financiamentos com condições especiais e juros subsidiados, para que as prefeituras possam implantar novos projetos na área de infraestrutura urbana.

O Desenvolve Municípios possibilita que as prefeituras tenham acesso a crédito com custo efetivo subsidiado. O programa oferece condições especiais de juros e prazos e as cidades podem financiar serviços de pavimentação, recapeamento e iluminação pública, sem prejudicar as finanças locais.

As condições incluem 8 anos de prazo, com 2 anos de carência e juros de Selic + 3% ao ano. Com a equalização realizada pelo Governo do Estado, as prefeituras terão acesso a uma linha com os melhores juros do mercado.

Fonte: Assessoria de imprensa | Desenvolve SP