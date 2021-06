Derrubada de caixa e poste de energia leva Cultura para sede da Educação

De forma desastrosa, o motorista bateu o veículo na caixa e no poste de energia do Centro Cultural, que ficou sem internet e força – Divulgação/Candeia

Na noite de segunda-feira, 21, motorista de caminhão derrubou a caixa e poste de energia do Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava, nas imediações do Lago Municipal Prefeito Accacio Masson.

Segundo relato, ao realizar manobra para retornar na Avenida José Jorge Resegue, o motorista utilizou a calçada que dá acesso à área do Centro Cultural. De forma desastrosa, bateu a traseira do veículo na caixa e no poste, provocando a derrubada.

Devido ao acidente, o fornecimento de energia e a conexão de internet foram interrompidos, prejudicando o serviço regular do Setor de Cultura da Prefeitura de Bariri, que tem sua sede no Centro Cultural.

Por isso, segundo a responsável pelo setor, Raíca Patrícia Spedo, a equipe achou por bem deslocar-se, temporariamente, para a sede da Diretoria de Educação e Cultura, localizada na esquina da Quinze de Novembro com a Sete de Setembro.

Outra consequência do acidente diz respeito ao calendário de eventos em homenagem ao aniversário de emancipação do município, que teve que ser alterado. Houve mudanças nas datas e nos locais dos eventos (veja box).

O reparo da caixa e do poste de energia deve ser realizado pela Companhia Paulista de Força e Luz (CPFL), que já foi notificada do problema, mas até quarta-feira, 23, não havia realizado o serviço.

Alterações no calendário de eventos

A Prefeitura Municipal de Bariri, por meio do Setor de Cultura, informou alterações no calendário de eventos em homenagem ao aniversário do município, devido à queda do poste de energia elétrica que abastece o Centro Educacional, Cultural e de Exposições Mário Fava.

O evento sobre o patrimônio histórico de Bariri, com José Augusto Barboza Cava e Marco Antonio Milani, que aconteceria na quarta, 23, teve data alterada para o dia 30 de junho, às 19h.

A apresentação de capoeira com participação do contramestre Wanderlei de Souza, o Wandeco, marcada inicialmente para quinta-feira, 24, vai ocorrer no próximo dia 1º de julho, às 19h.

Já o evento de hip-hop, que conta com a presença do rapper Colméia, teve data de exibição alterada para o dia 02 de julho, às 19h. Nesse mesmo dia e horário, vai ser realizado o lançamento do livro “Diário de um Assessor de Imprensa”, de Thiago Paleari.

Para evitar aglomerações e em atendimento às medidas preventivas contra a Covid-19, todas ações acontecerão no formato de lives, cuja transmissão acontecerá pela página da Prefeitura Municipal de Bariri no Facebook, conforme os horários indicados.

Fonte: Assessoria de Imprensa