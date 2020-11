De 5 a 13 de dezembro ocorre a Festa de Santa Luzia

Show de Prêmios no domingo, 13, a partir das 14h30, encerra a programação festiva da comemoração da padroeira da Paróquia Santa Luzia – Divulgação

Esta semana, o pároco Carlos Menezes Jr. divulgou a programação da Festa de Santa Luzia 2020, que ocorre de 5 a 13 de dezembro, na comunidade dos altos da cidade. As atividades preveem eventos na parte religiosa e festiva.

Dia 5 de dezembro, sábado, será realizada a Noite da Fogazza, através dos sistemas drive trhu e delivery, com entrega das 17h às 20h30. Os pedidos devem ser realizados com antecedência, através do telefone (14) 99812-1251. Quem optar pela entrega em domicílio, deve solicitar mediante o acréscimo de R$ 2 e pedidos acima de cinco fogazzas.

De 10 a 12 de dezembro, de quinta-feira a sábado, sempre às 19h, na Igreja de Santa Luzia, será celebrado o tríduo em louvor a padroeira. Já confirmaram participação os padres Leandro Pimentel (Santuário); Regivânio Martins da Silva (Araraquara); e Ériko Nogueira (paróquia central).

Dia 13 de dezembro, domingo, Dia de Santa Luzia, as atividades têm início logo pela manhã, às 7h, com celebração de missa e, logo depois, bênção e distribuição do bolo da padroeira. Os pedaços devem ser adquiridos com antecedência na secretaria paroquial (3662-2106) ou com agentes pastorais.

A partir das 11h, ocorre o Almoço de Santa Luzia, com entrega de marmitex na cozinha da Igreja. O valor da unidade é R$ 10, contendo macarronada e almôndegas. Os convites estão à venda na secretaria paroquial (3662-2106) ou com agentes pastorais.

Neste dia, a programação religiosa prevê mais duas missas em louvor à Santa Luzia, com bênção dos olhos. Uma será celebrada às 9h, e outra a partir das 18h, seguida de carreata pelas ruas da comunidade.

Show de Prêmios encerra a programação festiva, a partir das 14h30, com sorteios em rol da Creche Madre Leônia e da Paróquia de Santa Luzia. Serão cinco rodadas de prêmios: 1) Cesta de Natal; 2) Batedeira e Liquidificador; 3) Bicicleta; 4) R$ 1 mil; 5) Moto.

As cartelas do bingo custam R$ 20 e já estão à venda na secretaria paroquial (3662-2106) ou com agentes pastorais.

O sorteio das rodadas ocorre com transmissão através da página do Facebook da paróquia. Quem não puder acompanhar ao vivo pode conferir se ganhou depois, uma vez que as cartelas são numeradas e integradas ao sistema digital.

Programação da Festa de Santa Luzia

DIA HORA EVENTO LOCAL

05/12 (sábado) 17 às 20h20 Noite da Fogazza Drive Trhu

10 a 12/12 19h Tríduo de Santa Luzia Igreja Santa Luzia

13/12 (domingo) 7h Missa e Bolo Igreja Santa Luzia

9h Missa Igreja Santa Luzia

11h Almoço da Padroeira Entrega Marmitex

14h30 Show de Prêmios Igreja Santa Luzia

18h Missa e Carreata Igreja Santa Luzia