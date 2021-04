Covid-19: ação de fiscalização registra 16 ocorrências em Bariri

Equipes se preparam para a realização do trabalho na tarde de sábado (27) – Alcir Zago/Candeia

Equipes das diretorias municipais de Saúde e Ação Social, Setor de Fiscalização da prefeitura, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar (PM) realizaram no fim de semana passado ação de orientação e fiscalização no intuito de reduzir a disseminação do novo coronavírus em Bariri. Dez veículos foram envolvidos no trabalho.

Ao todo, os agentes desaglomeradores envolvidos identificaram e passaram para o Setor de Fiscalização 16 ocorrências, sendo as mais comuns relacionadas a aglomerações em bares nos altos da cidade, seguidas por aglomerações em espaços públicos. Muitas das pessoas não utilizavam máscaras.

Algumas ocorrências foram encaminhadas para o Setor de Fiscalização e em outros casos os agentes desaglomeradores do Serviço de Saúde prestaram as orientações e realizaram a distribuição de máscaras.

No sábado (27) o trabalho foi feito das 16h às 19h. No dia seguinte, as equipes percorreram bairros da cidade das 8h às 19h.

De acordo com a diretora municipal de Saúde, Marina Prearo, nos locais públicos foram distribuídas máscaras para a população que estava sem. O trabalho foi feito principalmente no Bairro do Livramento, Domingos Aquilante, Santa Helena, Núcleos Habitacionais e imediações, além do Lago Municipal, onde foram constatados pontos de aglomerações.

No domingo, no período da manhã, foram distribuídas máscaras a pessoas sem a proteção na feira em frente da Escola Rosa Benatti.

A ação de orientação e fiscalização será realizada novamente neste fim de semana.