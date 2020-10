Conselho chama a atenção para a valorização do idoso

“Cuidar dos nossos idosos é um dever de todos nós”, destaca o presidente do conselho – Arquivo/Candeia

O Dia do Idoso é comemorado no Brasil no dia 1º de outubro e tem como objetivo a valorização dessa população. A data diz respeito à aprovação do Estatuto do Idoso (lei nº 10.741, de 1º de outubro de 2003).

O Conselho Municipal do Idoso em sua reunião ordinária de 8 de setembro tratou do tema. Segundo o presidente do órgão, João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso), por conta da pandemia do novo coronavírus as comemorações acabaram sendo suspensas.

Ele chama a atenção para o envelhecimento cada vez maior da população brasileira. “Nós, brasileiros, passamos a viver mais e, para isso, temos de adequar as condições para servir e apoiar os idosos em todos os aspectos”, diz Cardoso.

Em Bariri, praticamente 20% da população de 35.558 moradores têm mais de 60 anos de idade (veja tabela). No Brasil são 14,5% de pessoas nessa faixa etária e no Estado de São Paulo, 15,8%.

Ele chama a atenção para problemas, inclusive familiares, de violência doméstica e maus tratos. Os canais para denúncia são o telefone 100 ou as polícias Civil e Militar. “Cuidar dos nossos idosos é um dever de todos nós”, destaca o presidente do conselho.

População idosa em Bariri

Faixa etária Homens Mulheres Não informado Total (%)

60 a 69 anos 1.563 1.780 0 3.343 (9,4%)

70 a 79 anos 861 1.132 1 1.994 (5,6%)

Acima de 79 anos 759 957 5 1.721 (4,8%)

Total 3.183 3.869 6 7.058 (19,8%)

Fonte: João Domingos Cardoso Leonel (Jota Cardoso)