Conferência Municipal de Assistência Social será virtual

Divulgação

Prevista para ser realizada de forma presencial, a 12ª Conferência Municipal de Assistência Social de Bariri será realizada de forma VIRTUAL, no dia 29 de junho, terça-feira, através do link https://meet.google.com/rcf-thqb-ebb

O evento é promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS) e Diretoria de Ação Social. Cinco encontros preparatórios da conferência já foram realizados, também de forma virtual.

O tema da conferência é “Assistência Social: Direito do povo e dever do Estado, com financiamento público, para enfrentar as desigualdades e garantir a proteção social”. Quem quiser participar deve se inscrever através do link: https://docs.google.com/forms/d/1bZZnjmm0kqH6BZywljJqTaQMnc_gUP9BaRggmMUsA4/edit