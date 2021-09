Comunicado do Saemba

Divulgação

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) informa que na manhã desta segunda-feira (27), devido a um pico de energia, ocorreu a interrupção do funcionamento do Poço do Jardim Santo André.

Ao verificar o poço, a equipe da autarquia constatou que o painel foi queimado. O conserto envolve a compra de peças e componentes que não são vendidos em Bariri. Além disso, a instalação deve ser feita por equipe especializada.

Os bairros afetados são Santo André I e II, Jardim Romero I e II e Jardim Garotinho. Não há previsão de normalização do abastecimento.