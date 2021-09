Cine Belluzzo reabre na quinta-feira

Cine Belluzzo volta a funcionar após um ano e meio fechado por causa da pandemia – Divulgação

Após um ano e meio com as portas fechadas por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o Cine Belluzzo voltará a exibir filmes ao público na quinta-feira (30) a partir das 20h.

A estreia será com “007 – Sem Tempo Para Morrer”, filme que terá lançamento nacional no mesmo dia.

Segundo a proprietária do cinema, Rosângela Fernandes Belluzzo, antes da pandemia o ingresso custava R$ 20,00 (inteiro) e R$ 10,00 (meia entrada).

Por causa do impacto econômico da Covid-19, haverá cobrança de preço único de R$ 10,00 por tempo indeterminado.

Decreto do governo estadual permite que haja liberação de todas as poltronas para o público.

Rosângela informa que será preciso escolher o assento na bilheteria. A medida é para que pessoas da mesma família possam ficar juntas.

Haverá exigências para entrada no local com máscara, que só pode ser retirada para consumo de alimentos e bebidas. O cinema irá disponibilizar álcool gel.

O Cine Belluzzo irá funcionar de quinta-feira a domingo. Lançamentos e filmes longos serão exibidos uma vez por noite, com inicio às 20h. No caso de filmes de menor duração podem ser exibidos dois por noite.