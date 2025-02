Cidade: Washington Moço Júnior falece aos 62 anos

Faleceu na manhã desta quarta-feira (11), o baririense Washington Luiz Moço Júnior, aos 62 anos, na cidade de Itápolis, onde residia há 17 anos.

Ele sofreu enfarte fulminante em sua residência, chegou a ser socorrido, mas faleceu durante atendimento hospitalar.

Washington era aposentado do Banco do Brasil. Casado com a baririense Terezinha da Penha Corradini Moço, tinha quatro filhas e quatro netos. Deixou ainda a mãe Sônia Mansur Moço, duas irmãs e sobrinhos.

Seu velório terá início esta quarta-feira, às 20h, na cidade de Itápolis, onde permanecerá até às 6h de quinta-feira (13), quando será transferido para Bariri. A partir das 7h, seu corpo permanecerá no Velório Nova Esperança de Bariri, até às 16h, quando será conduzido à cerimônia de cremação.

A equipe do Jornal Candeia deseja aos familiares e amigos sinceras condolências. Que o ‘Washitinho’ descanse em paz.