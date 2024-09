Cidade: Vem ai mais um Show de Prêmios da Focinho Carente

Dia 22 de setembro, domingo, a partir das 14h30, será realizada mais uma edição do Show de Prêmios em prol da Associação Focinho Carente de Bariri.

O evento ocorre no Clube de Melhor Idade e vai sortear dezenas de prêmios em eletrodomésticos, utensílios e utilitários, além de R$ 1 mil em dinheiro.

A cartela no valor de R$ 30, com direito a 10 rodadas, já está à venda. No dia, no local, serão vendidas rodadas extras de sorteio.