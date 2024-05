Cidade: Último final de semana de festa na Santa Luzia

Este final de semana marca o encerramento das atividades em comemoração aos 22 anos de fundação da Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade.

Sábado (4) ocorre mais um dia de quermesse no pátio externo da igreja, logo após a missa das 18h, com salgados, pizza, churrasco, espeto de frango, doces e bebidas. Há ainda praça de diversão para a criançada, com brinquedos infláveis

Neste dia, a dupla João Paulo & Rafael sobe ao palco da quermesse para show musical ao vivo.

Domingo (5), encerrando as festividades, das 11h30 às 13h, haverá almoço festivo, nas barracas da quermesse.

O cardápio, com venda por adesão, inclui porção de arroz, macarronada, frango assado, churrasco, espeto de frango, bebidas e doces. A animação musical fica por conta do grupo Outro Alguém.

A partir das 14h, será realizado grande Show de Prêmios, com cartela no valor de R$ 25, com sorteios de prêmios a dinheiro (R$ 500 e R$ 1 mil) e produtos (ventilador, liquidificador, batedeira e ar condicionado).

Mais informações na secretaria paroquial, telefone (14) 3662-2106.