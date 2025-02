Cidade: Temporal derruba árvore de grande porte em Bariri

O temporal que caiu em Bariri na noite de quarta-feira (26) derrubou árvore de grande porte no cruzamento entre a Rua João Dalpoz e a Avenida Dona Francisca M. S. Stradioti, em frente do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri.

A queda da árvore ocorreu logo após a missa das 19h. Nesse horário havia reunião no salão ao lado da igreja.

Galhos atingiram dois veículos estacionados em via pública. Além disso, fios elétricos ficaram pendurados sobre automóveis, deixando residências e postes sem energia.

O Corpo de Bombeiros foi acionado para evitar acidentes no local.