Cidade: Tarifa mínima de água em Bariri vai a R$ 37,95 a partir de abril

A tarifa mínima de água e esgoto residencial em Bariri será de R$ 37,95 a partir de abril. O aumento consta no Decreto nº 6.208, de 20 de fevereiro de 2025, assinado pelo prefeito Airton Pegoraro (Avante) e publicado no dia 21 no Diário Oficial do Município. No caso de categoria não residencial (indústria e comércio) o valor mínimo passará para R$ 60,15.

O Serviço de Água e Esgoto do Município de Bariri (Saemba) cobra 50% de esgoto em relação ao valor da água.

Quem consome até 10 mil litros por mês (em qualquer das três categorias) paga um valor mínimo e fixo (veja na tabela).

Em Bariri, há faixas de cobrança conforme o consumo. Por exemplo, quem gasta 15 mil litros no mês, paga 10 mil litros na faixa inicial e os outros 5 mil litros na faixa 2.

Em entrevista ao Candeia na edição de 8 de fevereiro, o superintendente do Saemba, Ricardo Pascoalin Maccorin, havia mencionado o reajuste nesse valor, um aumento de 40% em relação à tarifa mínima cobrada na atualidade (R$ 27,11), a qual teve início em janeiro de 2024.

As dificuldades financeiras enfrentadas pela autarquia foram objeto de coletiva de imprensa realizada no dia 16 de janeiro.

“A revisão tarifária de água, esgoto e serviços do Saemba tem como objetivo assegurar o equilíbrio econômico-financeiro das operações de abastecimento de água e coleta/tratamento de esgoto, em conformidade com os princípios regulatórios que regem os serviços públicos essenciais”, justifica Pegoraro.

De acordo com o decreto, os prédios destinados às entidades beneficentes e assistenciais, sem fins lucrativos, declarados de utilidade pública, gozarão de 80% de redução nas tarifas dos serviços de água e esgoto.

Estabelece também que fica mantida a cobrança de água, esgoto e demais serviços da autarquia aos prédios públicos a serviço do município.

O documento determina ainda aumento por serviços prestados pela autarquia, como ligação de água e de esgoto, caminhão pipa, corte de água a pedido, taxa de religação de água, entre outros.