Cidade: Reformas e pinturas em túmulos devem ser realizadas até dia 31

A Prefeitura de Bariri informa que, em virtude do Dia de Finados, no dia 2 de novembro, as reformas, limpeza e manutenção dos túmulos no Cemitério Municipal deverão ser concluídas até a próxima quinta-feira, dia 31.

A municipalidade já está fazendo a limpeza no local, preparando-o para o maior fluxo de visitantes no Dia dos Mortos.

Vale salientar ainda que ficará proibido o trânsito de veículos no interior do Cemitério de Bariri nos dias 1º e 2 de novembro. E que, no Dia de Finados, o local estará aberto ao público das 7h às 17h.

(Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)