Cidade: Prefeitura define valores para cessão de máquinas

Decreto assinado pelo prefeito Airton Luis Pegoraro (Avante) trata da cessão de máquinas e operadores do Executivo para particulares.

Os interessados deverão preencher requerimento escrito e também termo de responsabilidade pela conservação de devolução dos equipamentos cedidos.

Poderão ser isentos do recolhimento dos valores serviços que sejam de interesse do desenvolvimento econômico de Bariri e receberem parecer favorável do órgão competente.

Conforme o decreto, a cessão de máquinas gera custo para o município, com gastos de combustível, reposição de peças e manutenção dos veículos, além de pagamento de horas-extras aos motoristas e operadores.

Os custos da hora de cessão das máquinas são esses: caminhão basculante com terra R$ 250,00; pá carregadeira e patrol R$ 200,00; caminhão basculante trucado, caminhão pipa cheio e retroescavadeira R$ 180,00; caminhão carroceria madeira e rolo compactado com trator traçado R$ 150,00; e trator R$ 110,00.