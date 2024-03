Cidade: Paróquias iniciam Semana Santa com Domingo de Ramos

As três paróquias de Bariri programaram celebrações especiais neste domingo (24), Festa de Ramos para a comunidade católica. As atividades dão o pontapé inicial à programação da Semana Santa 2024.

Nos altos da cidade, a Paróquia de Santa Luzia celebra o Domingo de Ramos logo às 8h da manhã. Padre Carlos Menezes Jr. dará benção aos ramos em frente à Igreja Santa Luzis e, em seguida, procissão até a Igreja de São José, onde haverá sequência da missa.

Na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, Padre Ériko Thiago Nogueira celebra a missa de Ramos, seguida de procissão, a partir das 8h30. À noite, preside outra missa, a partir das 19h.

Padre Leandro Pimentel, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, também celebra Ramos no Santuário, pela manhã, a partir das 8h30, com missa seguida de procissão. Às 19h, a comunidade realiza a Missa da Juventude, também no Santuário.

As celebrações se estendem até 31 de março (domingo), com as principais passagens ligadas à Páscoa do Senhor.

Entre as cerimônias previstas estão missa dos enfermos, meditação das Sete Palavras de Jesus na Cruz e das Dores de Maria; oração das mil misericórdias; procissão do Encontro Doloroso; Ceia do Senhor e Lava-pés; hora santa eucarística; descida da cruz, paixão e morte do Senhor; procissão do Senhor Morto; Vigília Pascal; e as celebrações de Páscoa.