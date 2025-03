Cidade: Paróquias celebram Cinzas e lançam Campanha da Fraternidade 2025

Dia 5, Quarta-feira de Cinzas, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) fez o lançamento oficial da Campanha da Fraternidade 2025 (CF 2025), que traz o tema Fraternidade e Ecologia Integral e o lema “Deus viu que tudo era muito bom” (Gn 1,31).

As paróquias de Bariri celebraram a Quarta-feira de Cinzas com a presença de muitos fiéis e fizeram menção ao lançamento da CF 2025.

Durante a Missa das Cinzas, a partir das 19h, na Paróquia Nossa Senhora das Dores, na área central, o ministro de Eucaristia, Evandro Garcia, fez a apresentação do tema e do cartaz da Campanha.

Na Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade, Padre Carlos Menezes Jr. vai utilizar as missas deste final de semana para comentar sobre o tema e lema da campanha.

Ecologia Integral

“Este ano, a Campanha da Fraternidade convida os fiéis a refletir sobre a urgência de cuidar da nossa Casa Comum, promovendo uma ecologia integral que conecta a fé cristã com a responsabilidade socioambiental”, destaca o texto base.

De acordo com a CNBB, a CF 2025 propõe ações que integram espiritualidade, justiça social e o cuidado com o meio ambiente, oferecendo à sociedade caminhos para uma conversão integral. O objetivo é “promover, em espírito quaresmal e em tempos de urgente crise socioambiental, um processo de conversão integral, ouvindo o grito dos pobres e da Terra”

É a oitava vez que a Campanha da Fraternidade aborda a temática da Ecologia. De acordo com a CNBB, este ano, o tema reaparece de uma forma nova, como Ecologia Integral. “O conceito engloba uma harmonia do ser humano com os ritmos da natureza e do corpo; uma chamada para o cuidado com o próximo e com a própria saúde”, diz o texto.

O cartaz

O cartaz da CF 2025 apresenta elementos visuais que remetem à integração entre a criação divina e o cuidado humano. A imagem central destaca a Terra como um presente de Deus, cercada por figuras humanas em atitudes de cuidado e preservação.

A composição gráfica inclui elementos naturais, como árvores e rios, e representações culturais, valorizando a diversidade. O lema “Deus viu que tudo era muito bom” reforça a mensagem de que a criação é sagrada e merece respeito.

Em destaque no cartaz, São Francisco de Assis representa o homem novo que viveu uma experiência com o amor de Deus, em Jesus crucificado, e reconciliou–se com Deus, com os irmãos e irmãs e com toda a criação. (Fonte: Campanhas-CNBB)