Cidade: Paróquia Santa Luzia celebra Festa de São José

De 16 a 19 de março, a comunidade dos altos da cidade vai cumprir programação festiva, em louvor ao patrono da Igreja São José, que pertence à Paróquia Santa Luzia.

De acordo com o pároco Carlos Menezes Júnior, a programação prevê tríduo, missas, bolo e Tarde de Pastel e Fogazza.

As atividades têm início com a celebração do tríduo em louvor a São José. As missas serão rezadas na Igreja de São José, de 16 a 18 de março. Já confirmaram participação os padres Wallace Tomazini (domingo, às 18h); João Marcos de Matos (segunda-feira, às 19h30); e Regivânio Martins da Silva (terça-feira, às 19h30).

Na quarta-feira (19), dia do padroeiro, serão celebradas três missas, nos horários das 7h, 16h e 19h, na Igreja São José. Após as celebrações, haverá benção e distribuição do Bolo de São José. Cada pedaço já está sendo vendido a R$ 7.

No mesmo dia, a partir das 17h, ocorre a Tarde do Pastel e Fogazza, no salão de festas da Igreja São José. No local ainda haverá serviço de bar e mesas e cadeiras.

Guardião das famílias

São José era carpinteiro e artesão. Esposo de Maria e pai de Jesus Cristo, na terra, é festejado na tradição católica no dia 19 de março. De acordo com a Bíblia, José casou-se com Maria quando ela já estava grávida de Jesus e criou o menino.

Como Santo, é admirado por ser trabalhador, bom marido e pai amoroso, por isso, é cultuado como padroeiro da Igreja e guardião das famílias.