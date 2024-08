Cidade: Paróquia divulga programação da festa de Nossa Senhora das Dores

Padre Ériko Thiago Nogueira, da paróquia central, divulgou programação oficial da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores 2024, que ocorre de 06 a 29 de setembro.

A programação religiosa prevê novena em louvor à padroeira (06 a 14 de setembro), sempre às 19h, na Igreja Matriz.

Aos sábados e domingos, durante a festa, as missas têm início às 18h. No dia da padroeira, 15 de setembro, estão programadas duas missas solenes. Uma às 8h, seguida de carreata e outra, às 16h, seguida de procissão luminosa.

O principal evento da programação festiva é a tradicional quermesse na Praça da Matriz, que vai ocorrer em quatro finais de semana (07 e 08; 14 e 15; 21 e 22; e 28 e 29/09.) Além do cardápio variado, haverá encomenda de assados pelo telefone (14) 3662-8400.

Já confirmaram participação: Pedro Bianco e Amigos; Ulisses & Moisés; Edson Milani; Banda Doce Veneno; Edy Cesar & Ari; Santo & Sudário; Plínio; Anísio & Paulo Vitor; e Irmãos de Santis.

A festa se encerra dia 29 de setembro, domingo, com almoço festivo na barraca, seguido de leilão de gado.