Cidade: Novena e peregrinação marcam Festa da Padroeira no Santuário

A programação religiosa da Festa da Padroeira da Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Jardim Nova Bariri, continua neste final de semana com novena e peregrinação em louvor à Nossa Senhora. Este ano, com o tema central: “Mãe Aparecida, acolhei-nos como peregrinos da esperança”

As atividades tiveram domingo passado (29 de setembro), a partir das 18h, com acolhida à imagem de Nossa Senhora no portal de entrada da cidade, seguida de carreata até o Santuário. Às 19h, com a presença da imagem peregrina, foi celebrada missa presidida pelo padre Helton Oliveira. Houve benção de envio das equipes que vão trabalhar na Quermesse da Padroeira.

A novena em louvor à padroeira começou quinta-feira (3), com missas celebradas a partir das 19h, no Santuário. Já marcaram presença os padres Mateus Santiago (1º dia) e Renê José (sexta-feira).

Durante este final de semana, dias 5 e 6, excepcionalmente, as celebrações têm início às 18h. Os padres Luciano Fernandes de Paula (sábado) e Ademir Michieletto (domingo) vão presidir as celebrações.

Os padres Marcelo de Souza (segunda); Jonas Rafael (terça); Rodolfo Faria (quinta); e Daniel do Carmo (sexta) também já confirmaram presença à novena no Santuário.

Destaque para a participação do bispo diocesano de Jaú, Dom Francisco Carlos da Silva, que vai presidir a missa do sétimo dia da novena, quarta-feira (9).

Peregrinação

Domingo (6), a programação começa logo cedo, às 6h, com peregrinação rumo à Capela Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Viuval.

O cortejo sai do Santuário e ao chegar à capela, será celebrada missa em louvor à padroeira, junto à comunidade daquele bairro rural.

Padre Leandro Pimentel lembrou que no ano passado a peregrinação foi feita debaixo de chuva. Diante do período de calor e estiagem que assola Bariri e região, a esperança é que a água abençoada volte a cair em Bariri.

Novena da padroeira

De 03 a 11 de outubro, será celebrada novena em louvor à Nossa Senhora Aparecida, com as missas sendo celebradas às 19h, no Santuário, com exceção dos dias 5 e 6 de outubro, quando a celebração começa às 18h.

Os participantes devem levar rosa todos os dias para ofertar à Nossa Senhora.

A novena vai contar com a participação do

Também já confirmaram presença padres das Dioceses de São Carlos e Jaú: Mateus Santiago (03/10); Renê José (04/10); Luciano Fernandes de Paula (05/10); Ademir Michieletto (06/10); Marcelo de Souza (07/10); Jonas Rafael (08/10); Rodolfo Faria (10/10); e Daniel do Carmo (11/10).

Dia da Padroeira

Esse ano, o Dia da Padroeira do Brasil, 12 de outubro e feriado nacional, caí no sábado, e a Paróquia do Santuário programou quatro missas ao longo do dia.

Logo pela manhã, às 6h, será celebrada Missa da Alvorada, com a benção do Bolo da Padroeira. Padre Paulo Henrique Facin preside a celebração. Às 9h, ocorre a Missa das Crianças, celebrada por Padre Uériques Santos, com benção especial e seguida de carreata.

Ao meio dia tem início a terceira missa do dia, com consagração à Nossa Senhora e celebrada por Padre Luiz Melo. Por fim, a partir das 17h, os Padres José Reinaldo e Leandro Pimentel concelebram missa solene em louvor à padroeira.

A programação do dia se encerra com a quermesse, que vai ter como atração musical a dupla local, Ricardo & Milton Jr.