Cidade: Lombada em frente da Igreja de Santo Expedito causa polêmica

Na semana passada foram instalados em Bariri 13 novos redutores de velocidade (popularmente chamados de lombadas ou obstáculos).

De acordo com a administração municipal, trata-se de convênio assinado em 2022 com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) para intervenções viárias no município, por meio do programa Respeito à Vida. O valor foi de R$ 750 mil.

O problema é que a implantação de um desses dispositivos causou polêmica. Ele foi instalado na Avenida Perimetral Domingos Antonio Fortunato (Expressa Sul), em frente da Igreja de Santo Expedito, recebeu críticas.

A arquiteta urbanista Mônica Leite postou em sua página no Facebook que na época das chuvas o local sofre com alagamentos, dificultando a locomoção dos transeuntes para acesso à igreja ou à creche do outro lado da via. A situação deve piorar com a implantação do novo dispositivo.

De acordo com ela, a instalação de dois redutores a uma distância inferior a 12 metros um do outro poderá formar uma piscina em períodos de chuva e invadir a igreja.

Outro ponto mencionado por Monica é que o tubo de 4 polegadas será insuficiente para escoamento da água pluvial.

Na noite de quarta-feira (23) a forte chuva que caiu em Bariri fez com que a água invadisse calçadas. O padre Ériko Thiago Nogueira, da Paróquia Nossa Senhora das Dores, gravou vídeo apontando para o problema.