Cidade: Inverno começa quinta-feira com frente fria no estado de SP

O inverno 2024 começa quinta-feira (20) e a mudança de estação pode ser marcada pelo retorno das chuvas ao estado de São Paulo.

Segundo o aplicativo de clima Meteored, a tendência é que o bloqueio atmosférico seja rompido e uma frente fria consiga avançar a partir de 21 de junho, sexta-feira.

De acordo com o órgão, as pancadas tendem a ocorrer entre os dias 21 e 24 de junho e não se descarta o risco de tempestades entre São Paulo e o Rio de Janeiro, justamente pela combinação entre calor e a chegada da umidade.

Antes do mês de junho terminar, ainda está previsto mais um episódio de chuva no Sudeste, entre São Paulo e Rio de Janeiro.

Também segundo a Meteored, com a formação de novas instabilidades a partir do interior do continente, ainda na altura da região sul, existe a chance para o avanço das chuvas para o sudeste no último fim de semana do mês de junho. “É cedo para cravar uma previsão, mas ao que tudo indica, será mais um episódio isolado entre São Paulo e o Rio de Janeiro”

A Meteoroed utiliza o modelo de previsão do tempo GFS (Sistema de Previsão Global), que mostra tendência de mudança no padrão de chuvas na reta final de junho. (Fonte: A Cidade/Ribeirão Preto)