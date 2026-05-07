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Cidade: Idosos do Lar Vicentino recebem lanche da tarde

7 maio, 2026

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A voluntária Maria de Lourdes Foloni foi a responsável pela organização do encontro, com a colaboração de mais 13 pessoas (Fotos Divulgação)

Dia 30 de abril, quinta-feira, os idosos do Lar Vicentino participaram de mais uma edição do Lanche da Tarde, patrocinado por voluntários do local.
O encontro mensal, realizado a partir das 14h30, sempre na última quinta-feira do mês, desta vez contou com 500 salgadinhos, 7 kg de bolo, 12 refrigerantes e cafezinho.
A voluntária Maria de Lourdes Foloni foi a responsável pela organização do encontro, com a colaboração de mais 13 pessoas.
Vale ressaltar que, mais uma vez, a colaboração da voluntária Neide permitiu que os salgados e bolo saíssem por preço especial.

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