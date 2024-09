Cidade: Fundo Social de abre inscrições para Oficina de Vendas

Até o dia 4 de outubro, estão abertas inscrições para a Oficina de Vendas, promovida pelo

Fundo Social de Solidariedade de Bariri (Fuss).

As inscrições devem ser feitas na Casa da Mulher Mariana Forti Bazza, onde será ministrada a oficina, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h.

A oficina será dividida em oito módulos: preparação e planejamento; prospecção; abordagem; levantamento de necessidades; proposta de valor; fase de negociação; fechamento; e pós-vendas.

As aulas devem ocorrer às segundas-feiras, das 19h às 21h, com início no dia 7 de outubro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (14) 3662-6232. (Fonte: Assessoria de Comunicação)