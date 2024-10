Cidade: Final de semana tem três dias de quermesse no Santuário

Neste final de semana, a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri realiza três dias de quermesse em louvor à padroeira. A festa tem início sexta-feira (11), véspera de feriado nacional, e se estende até domingo (13).

Sexta-feira, a atração musical da quermesse é a Banda Carpe Diem, de Avaré. As duplas Ricardo & Milton Jr. (sábado) e Mariana & Mariano (domingo), são os próximos artistas a subir no palco da quermesse.

As barracas da quermesse estão montadas ao lado do Santuário. O cardápio oferece macarrão; polenta frita; espetos (de frango, churrasco e kafta); salgados (pastel e coxinha); e barracas de doces e bebidas (suco, refrigerante, cerveja e chope). Os itens podem ser adquiridos através de cartão de crédito, débito e PIX.

No próximo final de semana, 19 e 20 de outubro, a quermesse do Santuário continua com as atrações Bianca & Reginaldo (sábado); e Acústico 101 (domingo).

ALMOÇO E SHOW DE PRÊMIOS

Dia 27 de outubro, domingo, a partir das 11h30, a programação festiva se encerra com Almoço da Padroeira, que este ano será realizado na barraca da quermesse.

O cardápio está sendo elaborado e servido pela própria equipe do Santuário, pelo valor de R$ 30. Crianças até 8 anos não pagam e bebidas e doces serão cobrados à parte. Os participantes devem levar prato e talheres.

A partir das 13h ocorre Show de Prêmios, com o sorteio de dezenas de eletrodomésticos, utensílios e utilitários aos ganhadores.