Cidade: Final de semana tem quermesse na Praça da Matriz

Neste final de semana, 21 e 22 de setembro, tem continuidade a quermesse da Festa da Padroeira Nossa Senhora das Dores, na Praça da Matriz, a partir das 19h.

As barracas formam ampla praça de alimentação com salgados (fogazza e coxinha); assados (leitoa, costela e frango com farofa); espetinho de frango e carne; kafta de boi e porco; porção de batata, lanche de linguiça e mini pizza; e bebidas (água, refrigerante, suco e cerveja). Há ainda a barraca de doce e a brincadeira da roleta.

Para o almoço de domingo, é possível encomenda prévia de assados pelo telefone (14) 3662-8400. Opções de assados: frango com farofa (R$ 45); costela bovina (R$ 85); e quarto de leitoa (R$ 90).

No palco da quermesse, as atrações musicais são as duplas sertaneja Santo & Sudário e Ricardo e Milton Jr (sábado) e o cantor Plínio (domingo).

O último dia de quermesse será realizado sábado que vem, dia 28, com a presença da dupla Anísio & Paulo Vitor.

Almoço e leilão

A programação da Festa da Padroeira se encerra dia 29 de setembro, domingo, com almoço festivo na barraca da quermesse, seguido de leilão de gado, a partir das 14h.

O almoço tem início às 11h30, com cardápio que inclui arroz branco e temperado; feijão gordo e comum; salada de alface; vinagrete; cebolete; farofa de banana; e churrasco (boi, frango e linguiça).

A adesão é R$ 40 por pessoas e crianças até 8 anos não pagam. Bebidas e sobremesas serão vendidos a parte. Levar prato e talheres.

No leilão de gado haverá comercialização de bois, carneiros e leitoas. A comissão organizadora do leilão já está arrecadando doações, através de valores: R$ 2 mil (boi); R$ 500 (carneiro) e R$ 250 (porco).