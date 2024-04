Cidade: Festa dos 22 anos da Paróquia Santa Luzia começa dia 20

No próximo sábado (20), tem início da festa de 22 anos de fundação da Paróquia Santa Luzia, nos altos da cidade. A programação se estende até o dia 5 de maio, com quermesse, almoço, show de prêmios, tarde da fogazza, missa e benção.

A quermesse ocorre em três finais de semana: 20, 21, 27 e 28 de abril e 4 e 5 de maio, no pátio externo da igreja. As barracas vão oferecer salgados, pizza, churrasco, doces e bebidas.

As noites de quermesse vão contar com show ao vivo de cantores e grupos locais. Já confirmaram presença Anísio & Paulo Vitor (20/4); Mary Tavares (21/4); Henrique & Reinaldo (27/4); Soraia Sadi (28/4); João Paulo & Rafael (04/5); e Outro Alguém (05/5).

Dia 1º de maio, quarta-feira, dia do aniversário da paróquia, às 16h, Padre Carlos Menezes Jr. celebra missa em ação de graças, com benção especial aos trabalhadores. A partir das 17h, haverá tarde da fogazza, com venda de bebidas e mesas no local.

Dia 05 de maio, domingo, encerrando as festividades, a partir das 11h30, haverá almoço festivo e grande show de prêmios, nas barracas da quermesse.