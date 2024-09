Cidade: Feira de Artesanato e Gastronomia celebra a primavera

No dia 20 de setembro, a chegada da primavera tomará conta da 8ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia “A Casa é Nossa”, um evento que promete encantar visitantes com uma combinação de artesanato, sabor e solidariedade.

A partir das 18h, o quintal da Casa Mais Criativa, localizado na Avenida Claudionor Barbieri, 1.398, será o cenário perfeito para a celebração da nova estação.

Com entrada gratuita, a feira reunirá 18 empreendedores locais, entre artesãos e empreendedores de gastronomia, oferecendo variedade de produtos e delícias.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar e adquirir artesanato diversificado, que inclui desde peças decorativas até acessórios exclusivos e saborear pratos preparados com ingredientes frescos e receitas criativas.

O evento também se destaca pela participação do Lar Amor e Vida (LAV). “O Lar Amor e Vida atua em prol do cuidado com crianças e adolescentes e sua presença é uma forma de fortalecer o compromisso com a solidariedade e o bem-estar da comunidade que nossa feira tem”, destaca a idealizadora, Valéria Cristina Beltrami.

Com o tema “Primavera”, a feira promete um ambiente festivo e acolhedor, refletindo a energia e a renovação que a estação traz.

O espaço da Casa Mais Criativa será transformado para criar uma atmosfera onde o público poderá desfrutar não apenas das compras e das iguarias, mas celebrar a estação mais florida do ano.

A feita contará com a presença de Casa Mais Criativa, Savvas Gastronomia, Cachaçaria Artesanal Caires, Biscoitos Artesanais Angélica Sampietro, O Cogumelo Doce, Ateliê Kátia Ferrão (bolsas e acessórios), Regiana Pexe (amarrio), Alessandra Marassati Mesa Posta, Alice no País das Polpas (sucos, queijos e doces), Artes em Pedra (Clarete), Tati Cegato (cosméticos), Lucas Matos (geleias e antepastos), Atelie no Perfeito (Beatriz Dadamos Tessarolli), Arte em Biscuit (Cristiane Calegari Castro), Candles Empire (Beatriz Velas Aromáticas), Costura Afins (Ariane Zanardi Costura Criativa), Artes da Ge (Geni e Dorival), Nami Eid Cozinha Árabe e Lar Amor e Vida (espetinhos e chope Zox).