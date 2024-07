Cidade: Empresa do RS vence disputa para coleta do lixo; licitação tem recurso

A empresa Urban Serviços e Transportes Ltda, de Charqueada-RS, venceu licitação feita pela Prefeitura de Bariri para coleta e transporte de resíduos sólidos domiciliares e comerciais.

Ao todo, 16 empresas participaram de pregão eletrônico na manhã de sexta-feira (19).

O valor dado pela Urban foi de R$ 3,168 milhões por ano, ou R$ 264 mil por mês. A administração municipal havia orçado o serviço em R$ 4,140 milhões (R$ 345 mil por mês).

De acordo com o Setor de Licitações, três empresas ingressaram com recurso. Dessa forma, é preciso aguardar o trâmite para a homologação da empresa que efetivamente irá fazer a coleta de resíduos em Bariri. A expectativa é que no início da semana o processo esteja concluído.

Atualmente, a empresa Mazo & Giacon Ltda é a responsável pela coleta de lixo no município.

A firma venceu licitação em 2019, com proposta de R$ 1,554 milhão, valor 21% abaixo do estimado à época (R$ 1,971 milhão).

Conforme o Portal da Transparência da Prefeitura de Bariri, houve prorrogações no contrato no valor de R$ 1,595 milhão em 2021, de R$ 1,840 milhão em 2022 e de R$ 2,263 milhões no ano passado. A assinatura ocorreu em 4 de agosto de 2023, com vigência de 5 de agosto de 2023 a 4 de agosto de 2024.