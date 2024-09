Cidade: Dia da Padroeira tem missas, carreata, procissão e quermesse

Neste domingo (15), a Paróquia Nossa Senhora das Dores cumpre programação especial em comemoração ao Dia da Padroeira de Bariri.

As atividades têm início logo cedo, às 8h, com missa solene, seguida de carreata/motociata pelas ruas da cidade. Ao término, os veículos serão abençoados.

À tarde, a partir das 16h, haverá outra celebração, seguida de procissão luminosa.

Após a procissão, ocorre mais um dia de quermesse na Praça da Matriz com a presença da dupla Edy César & Ari.

Sábado (14), a comunidade celebra o último dia da novena em louvor à Nossa Senhora, a partir das 18h, na Igreja Matriz. A missa será presidida pelo pároco local, Ériko Thiago Nogueira.

Ao longo da semana, outros sacerdotes da Diocese de São Carlos e de Jaú marcaram presença à novena: Walace Augusto Tomazini (06/09); Cristian Henrique Capelatto (07/09); João Marcos de Matos (08/09); Davi Peccin (10/09); Márcio Massola Gaydo (11/09); Danilo Rosa de Moraes (12/09); e Ramon Ramos (13/09).

Durante o mês de setembro, devido à quermesse, as missas aos sábados e domingos estão sendo celebradas a partir das 18h. Durante a semana, é mantido o horário regular de missas, às 19h.

Almoço e leilão

A programação da Festa da Padroeira se encerra dia 29 de setembro, domingo, com almoço festivo na barraca da quermesse, seguido de leilão de gado, a partir das 14h.

O almoço tem início às 11h30, com cardápio que inclui arroz branco e temperado; feijão gordo e comum; salada de alface; vinagrete; cebolete; farofa de banana; e churrasco (boi, frango e linguiça).

A adesão é R$ 40 por pessoas e crianças até 8 anos não pagam. Bebidas e sobremesas serão vendidos a parte. Levar prato e talheres.

No leilão de gado haverá comercialização de bois, carneiros e leitoas. A comissão organizadora do leilão já está arrecadando doações, através de valores: R$ 2 mil (boi); R$ 500 (carneiro) e R$ 250 (porco).