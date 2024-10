Cidade: Dia da Padroeira no Santuário tem quatro missas e quermesse

Sábado (12), a Paróquia do Santuário Nossa Senhora Aparecida de Bariri cumpre programação especial pelo Dia da Padroeira do Brasil e da comunidade, com quatro missas e quermesse.

Logo pela manhã, às 6h, será celebrada Missa da Alvorada, com a benção do Bolo da Padroeira. Padre Paulo Henrique Facin preside a celebração. Às 9h, ocorre a Missa das Crianças, celebrada por Padre Uériques Santos, com benção especial e seguida de carreata.

Ao meio dia tem início a terceira missa do dia, com consagração à Nossa Senhora e celebrada por Padre Luiz Melo. Por fim, a partir das 17h, os Padres José Reinaldo e Leandro Pimentel concelebram missa solene em louvor à padroeira.

A programação do dia se encerra com a quermesse, que vai ter como atração musical a dupla local, Ricardo & Milton Jr.

Encerramento da novena

A novena em louvor à padroeira se encerrou sexta-feira (11), com a participação do Padre Daniel do Carmo, da Paróquia Imaculada Conceição de Ibitinga.

Durante a semana, outros padres das dioceses de São Carlos e Jaú marcaram presença à novena da padroeira no Santuário.

Destaque para a participação do bispo de Jaú, Dom Francisco Carlos da Silva, que presidiu o sétimo dia da novena, na quarta-feira (9).

As celebrações contaram com grande número de fiéis, que saudaram a Padroeira com bandeirolas e acompanharam a participação de crianças vestidas de Nossa Senhora e de pescadores. Os participantes levaram diariamente flores para ofertar à imagem no altar.

Peregrinação

Domingo passado (6), o destaque da programação foi a peregrinação rumo à Capela Nossa Senhora Aparecida, do Bairro Viuval.

O cortejo saiu cedo, às 6h, do Santuário e ao chegar à capela, foi celebrada missa em louvor à padroeira, junto à comunidade daquele bairro rural.

A peregrinação reúne cada vez mais devotos, que desta vez enfrentaram bastante calor e poeira, que foram combatidos com muita hidratação.