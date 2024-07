Cidade: Dia 17 de agosto tem Baile do ECC

No dia 17 de agosto, sábado, a partir das 22h, será realizada mais uma edição do Baile do ECC, no Umuarama Clube de Bariri.

O evento vai contar com a banda show Fly By Night, no salão, e na área externa, a presença do DJ Gustavo Castro.

As mesas com quatro lugares já estão sendo vendidas por R$ 200. Não será oferecido ingresso individual.

Para reservas e/ou compra antecipada de mesas, entrar em contato pelos WhatsApps (14) 98184-7022 (Juliana); (14) 99107-7501 (Regina Folieni); e (14) 98233-0040 secretaria do Clube.