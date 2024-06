Cidade: Cras I de Bariri comemora 18 anos de existência

Dia 20, quarta-feira, a primeira unidade do Centro de Referência de Assistência Social de Bariri (Cras1) comemorou 18 anos de existência, com programação especial.

Na ocasião, foi realizada palestra mágica, conduzida pelo palestrante Mauro Dias. Ele trouxe, de forma lúdica, a importância do reconhecimento de cada indivíduo enquanto cidadão de direitos.

Ainda destacou o papel de luta e empoderamento para a garantia desses indivíduos, seja diante das fragilidades pessoais ou no coletivo.

Os beneficiários do cras I também puderam prestigiar a apresentação da história do serviço e da importância do trabalho social com as famílias. (Fonte: Assessoria de Comunicação)