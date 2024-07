Cidade: Comunidade de Santo Expedito faz almoço no domingo

Neste domingo (4), a comunidade de Santo Expedito, ligada à Paróquia Nossa Senhora das Dores, realiza almoço beneficente, a partir das 11h.

O encontro será realizado na sede da Associação dos Funcionários da Educação de Bariri (Afeb), localizada no km 2 da Estrada da Floresta.

O valor da adesão é de R$ 40, com direito a cardápio que prevê: arroz branco e arroz temperado; salada de alface; vinagrete; farofa caipira e farofa de banana; e churrasco (carnes bovina, suína e de frango; e linguiça).

Maiores informações e compra antecipada de ingresso com integrantes da comunidade e pastorais.