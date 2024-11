Cidade: Chuvas em novembro totalizam 248 mm em Bariri

Entre os dias 1º e 7 de novembro choveu 248 milímetros (mm) em Bariri.

Os dados são do pluviômetro instalado no escritório agrícola da Della Coletta Bioenergia (DCBio).

A empresa conta, ao todo, com 12 pontos de medição de chuva na região. Conforme a localização geográfica, há bastante variação das precipitações.

Por exemplo, na quinta-feira (7) choveu 100 mm no escritório agrícola. Já o pluviômetro instalado na Sede Pultrini (Bairro Paraíso) registrou 45 mm de chuva.

Considerando apenas o equipamento que fica no escritório agrícola, foram 2 mm de chuva no dia 1º, 25 mm no dia 2, 12 mm no dia 3, 52 mm no dia 4, 25 mm no dia 5, 32 mm no dia 6 e 100 mm no dia 7.

Em junho o pluviômetro instalado nesse local não registrou chuvas. Em julho foram 26 mm de chuva. No mês seguinte o equipamento contabilizou 29 mm. Em setembro praticamente não choveu (apenas 4 mm). Já em outubro foram 64 mm de chuva.