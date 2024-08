Cidade: Bariri regulariza área para receber resíduos de construção e galhos

A Prefeitura de Bariri está licenciando junto à Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) área situada no km 337 da Rodovia Leônidas Pacheco Ferreira (SP-304), entre Bariri e Itaju, para abrigar centro de gerenciamento de resíduos da construção civil e galhos provenientes de poda de árvores. No passado, o terreno serviu como lixão.

A administração municipal contratou a empresa Gralha Azul Soluções Ambientais Ltda. pelo valor de R$ 8 mil para prestação de serviço especializado na elaboração das licenças prévia, de instalação e de operação.

O responsável pelo Setor de Meio Ambiente da Prefeitura de Bariri, Sincler Policarpo, explica que a operação servirá para processamento e trituração do entulho da construção civil e galhos de podas, com utilização de usina móvel consorciada nesse trabalho.

No local, foram colocadas cercas de divisa interna delimitando a área de operação e depósito e acúmulo para processamento. O próximo passo é a implantação de uma rampa de carregamento e adequações a fim de obter as licenças ambientais, conforme exigência da Cetesb.

O local conta com checagem de acesso 24 horas e controle dos resíduos. Há previsão do uso de pá-carregadeira e mão de obra para fazer a pré-seleção de resíduos indesejáveis ou não permitidos durante a operação.

“A área atual deixará de ser operada em razão de a vida útil ter se esgotado e não haver ampliação do local”, conta Sincler.

Utilização

A gestão dos resíduos é de responsabilidade do município. Dessa forma, a prefeitura está se preparando para operação de forma ambientalmente correta e com acompanhamento da Cetesb e outros órgãos de fiscalização.

A previsão é que o sistema entre em operação até novembro deste ano. O Setor de Meio Ambiente está coordenando as ações e acompanhamentos de forma a atender exigências ambientais.

O material proveniente do entulho da construção civil poderá ser reaproveitado em pavimentação de estradas rurais e uso em obras e diversas modalidades.

Já o processamento de galhos e troncos terá os resíduos processados de forma adequada, sendo o material triturado utilizado em matéria prima para jardinagem, por exemplo.