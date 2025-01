Cidade: Bariri registra queda no número de nascimentos e casamentos

Em 2024, Bariri registrou queda no número de nascimentos e casamentos, ao passo que os óbitos tiveram alta mínima. O levantamento foi obtido junto ao Cartório de Registro Civil de Bariri e tem como base de comparação os índices de 2023.

Segundo os dados, em 2024 foi registrado no Cartório o nascimento de 338 crianças, sendo 180 do sexo feminino e 158 masculino. Em 2023, foram registradas 388 crianças, ou seja, queda de 12,8%.

De acordo com o levantamento, maio de 2024 foi o mês em que houve o maior número de nascimento: 41 crianças. O mês de agosto foi o que registrou o menor número de nascimentos: 10 crianças.

Os casamentos também registraram queda em relação ao ano anterior, mas o índice foi menor. Em 2024, exatos 145 casais buscaram a união matrimonial, sendo 129 através do casamento civil; e 16 optaram pelo casamento religioso com efeito civil. Em 2023 foram 147.

Ainda de acordo com os índices do Cartório, 75 casais decidiram encerrar o casamento em Bariri, através do divórcio. Os dados são semelhantes a média de 78 separações anuais oficializadas no local.

O levantamento aponta para aumento mínimo de óbitos em Bariri e que a maioria foram homens. Houve 315 mortes, sendo 174 do sexo masculino e 141 feminino. Em 2023, foram 312 mortes, ou seja, alta de 0,96%.