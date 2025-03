Cidade: Bariri oferece curso de assistente de modelagem industrial de roupa

A Escola Municipal de Formação Profissional Francisco Leone está com inscrições abertas para o curso de assistente de modelagem industrial de roupa.

As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de março, de segunda a sexta-feira, das 8h às 11h30 e das 13h às 20h, na secretaria da escola, situada à Avenida XV de Novembro, 196, centro.

No momento da inscrição, é necessário apresentar os documentos originais RG e CPF ou CNH que contenha os números do RG e CPF.

Se for menor de idade, precisa estar acompanhando do responsável legal, portando também RG e CPF ou CNH. Para participar, é necessário ter no mínimo 16 anos e a escolaridade desejável é Ensino Fundamental 1 (4ª série/ 5º ano)

O curso é gratuito, realizado por meio de convênio entre a Prefeitura de Bariri e o Senai.

Serão disponibilizadas duas turmas: período da tarde, segunda a quinta-feira, das 14h às 17h; e período da noite, segunda a quinta-feira, das 19h às 22h.

O início das aulas está previsto para o dia 1º de abril.

Informações pelo telefone (14) 3662-4544 ou pessoalmente na secretaria da escola.

O edital completo pode ser acessado por meio do link: https://www.bariri.sp.gov.br/arquivos/edital_1-2025_-_modelagem_14100729.pdf (Fonte: Assessoria de Comunicação da Prefeitura de Bariri)