Cidade: 7ª edição da Feira ‘A Casa é Nossa’ celebra o Dia das Mães

A 7ª edição da Feira de Artesanato e Gastronomia “A Casa é Nossa” está prestes a encantar os visitantes com uma atmosfera repleta de artesanato de qualidade e sabor. O evento, marcado para o dia 3 de maio, a partir das 18h, promete ser uma experiência única para toda a família, especialmente dedicada às mães.

Com a participação de 15 expositores, entre talentosos artesãos e empreendedores da gastronomia local, a feira oferecerá uma ampla variedade de produtos, perfeitos para presentear e celebrar o Dia das Mães de forma única e inesquecível.

Os visitantes terão a oportunidade de explorar uma diversidade de artesanatos feitos à mão, que vão desde peças decorativas até acessórios exclusivos, proporcionando uma verdadeira viagem pela riqueza que o artesanato de Bariri produz, além da oportunidade de conhecer e adquirir itens da gastronomia como chocolates, cachaças, biscoitos, doces finos – tudo artesanal, lanches exclusivos e espetinhos. O evento contará também com uma expositora de Bauru que já esteve em outras edições da feira.

Segundo a organizadora do evento, Valéria Cristina Beltrami, “A Casa é Nossa” reafirma seu compromisso em valorizar e promover o trabalho dos pequenos produtores e empreendedores locais, proporcionando um espaço de exposição e comercialização para suas criações.

A feira acontece na Avenida Claudionor Barbieri, 1.398, em Bariri, com entrada gratuita. “Toda a comunidade está convidada a participar deste evento especial, que celebra não apenas o talento dos empreendedores, mas também o amor e a dedicação das mães, inspiração para tantas histórias de vida”, finaliza.

Estarão presentes Casa Mais Criativa – Valéria e Tarcisio Artesanatos (organizadores), Cachaçaria Artesanal Caires, O Cogumelo Doce (chocolates artesanais), Aletier Fabiana Naxara Poli (porcelanas pintadas a mão e acessórios em cerâmica), Ateliê Kátia Ferrão (bolsas, necessaries, estojos, bolsas de praia e artigos em couro), Angélica Sampietro (biscoitos artesanais), Alessandra Marassati Mesa Posta (decoração para sua mesa e cozinha), Regiana Pexe (peças em amarrio), Márcia Baricelo (Crochê), Vera Diman (artesanato clássico, colonial e russo), O Pano Chic (panos de prato minimalistas), Clarete Artes em Pedras ( chinelos customizados, tiaras em pedrarias, chaveiros e decoração em pedras), Ariane Brito Zanardi (Costura Criativa) e Savvas Gastronomia (Gastronomia Grega – lanches exclusivos).