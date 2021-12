Cestas de Natal da Pastoral do Quilo são entregues a 200 famílias

As famílias beneficiadas foram cadastradas por agentes pastorais das três paróquias de Bariri – Divulgação

Esta semana, a equipe da Pastoral do Quilo iniciou a entrega das tradicionais Cestas de Natal para famílias carentes. O grupo está ligado à Paróquia Nossa Senhora das Dores de Bariri, mas as famílias beneficiadas pertencem a todas as regiões da cidade. Cerca de 200 cestas foram entregues.

Os beneficiados foram cadastrados por agentes pastorais das três paróquias de Bariri. Além dos itens básicos, as cestas contêm panetone, refrigerante e frango. Os mantimentos são arrecadados pela Pastoral do Quilo, com a colaboração de voluntários, paroquianos e empresas locais.

“A Pastoral da Campanha do Quilo agradece a generosidade de todos os movimentos, pastorais, escolas OAB, paroquianos e munícipes em geral que contribuíram para a confecção das cestas de Natal. Nosso muito obrigado, com votos de Feliz e Santo Natal. Deus os abençoe”, finaliza a equipe organizadora.