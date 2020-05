Caso Mariana: Ação social distribui máscaras para asilo e abrigo infantil

Máscaras foram distribuídas em Bariri e também em Santos, onde namorado mora – Arquivo Pessoal

O projeto “Por onde for floresça” criado pelo namorado de Mariana, Jefferson Vianna, com ajuda de familiares e amigos da jovem, nasceu com a ideia de realizar uma grande festa beneficente para as crianças de Bariri. O evento seria realizado no dia 12 de abril, quando Mariana completaria 20 anos, mas teve que ser adiado por causa da pandemia.

Mas, a ideia de ajudar quem mais precisa foi mantida e ação social ganhou um site onde as pessoas podem se inscrever como voluntárias e fazer doações para que a festa ocorra com o fim da quarentena.

Foi através dessa iniciativa que Jefferson arrecadou as máscaras para distribuir na cidade. Desde o último sábado, ele, amigos e parentes da Mariana estão distribuindo as máscaras. Crianças e idosos Do município receberam os itens de proteção tão importantes durante essa pandemia.

O grupo de voluntários, que envolveu mais de 20 pessoas, embalou as 370 máscaras que foram distribuídas no Lar Vicentino, na Casa Abrigo, na Apae e para moradores de rua de Bariri.

A ação social recebeu esse nome por ser a frase que Mariana tinha tatuada. Jefferson trabalha na Marinha e, por isso, mora em Santos, onde ele também fez a distribuição das máscaras. Ele destaca a importância de ajudar quem precisa como uma forma também de diminuir a dor pela perda da namorada.

Fonte: G1