Casa do Flashback retoma hoje as atividades

Evento terá número limitado de pessoas e pontos com álcool gel – Arquivo/Candeia

Hoje, às 21h, a Casa do Flashback retoma atividades, após pausa por conta da pandemia de coronavírus.

Segundo organizadores, o evento terá entrada limitada a 80 pessoas, sendo obrigatório o uso de máscaras. Haverá pontos com álcool em gel no local e medição de temperatura na portaria.

O ambiente vai funcionar como um ‘pub’, estilo lanchonete, com som ambiente e telão com vídeos, sem pista de dança, com mesas e cadeiras. “Haverá o distanciamento social, com o limite de 40% de ocupação conforme a lei”, informa Jorge Lourenço.

Os convites estão sendo vendidos antecipadamente à R$ 10, para adquirir entrar em contato pelo telefone (14) 99794-2420.