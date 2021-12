Casa do Flash Back terá evento dia 1º

Divulgação

No primeiro dia do ano (hoje, 1º de janeiro) a Casa do Flash Back Eventos promoverá o evento Todos de Branco.

Os organizadores informam que não é obrigatório estar de branco para frequentar o local.

As atrações são os DJs Jorge e Julio. Os convites antecipados custam R$ 10,00. Podem ser adquiridos via PIX – (14) 99794-2420.

No dia 8 de janeiro a casa terá como atração música ao vivo com Symployds (DJ e VJ), a partir das 21h.

Os convites antecipados custam R$ 15,00. Também podem ser adquiridos via PIX.

A Casa do Flash Back Eventos localiza-se na Rua João Antoniassi, 196, no Jardim Yang 3.