Campanha solidária ajuda Lar Vicentino e LAV

No ano passado, antes da pandemia da Covid-19, foi possível fazer festa para entrega dos presentes às crianças e idosos – Arquivo/Candeia

O voluntário Adalton Gonzalez e a Cooperativa Educacional de Bariri (Coeba) uniram esforços mais uma vez para a realização da Campanha Solidária de Natal do Lar Vicentino e do Lar Amor e Vida (LAV), antiga Casa Abrigo de Bariri.

Por meio das redes sociais, os idealizadores convidaram as pessoas a adotar um amigo, atendendo pedidos de presente feitos pelos idosos (32 ao todo) e crianças (10) das duas entidades.

Até o fechamento desta edição, praticamente todos os pedidos haviam sido atendidos. Quem quiser obter mais informações pode acessar a página da Coeba no Facebook (www.facebook.com/COEBAANGLOBARIRI) ou entrar em contato pelos telefones (14) 9-8118-0349 e 9-9704-8146 (Adalton) ou (14) 3662-5600 (Coeba).

Os organizadores informam que é possível colaborar também com fralda, sabonete, xampu e itens de higiene pessoal.

No ano passado, antes da pandemia da Covid-19, houve festa no salão de festa do Lar Vicentino, com comes e bebes e entrega dos presentes pelo Papai Noel. Neste ano a entrega será feita de forma diferente para evitar aglomerações.