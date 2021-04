Campanha pede doação do IR para entidades

João Paulo Silva e Marcelo Lenharo, do CMDCA, falam sobre campanha para auxiliar entidades de Bariri – Reprodução/Facebook

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Bariri está realizando a campanha “Imposto de Renda Solidário” para conscientizar e estimular a população a destinar uma porcentagem do Imposto de Renda (IR) ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente.

O presidente do conselho, João Paulo Silva, e o diretor Administrativo da prefeitura de Bariri, Marcelo Lenharo, que também faz parte do órgão, falaram a respeito do assunto em entrevista ao Facebook do Jornal Candeia.

No caso de Bariri, as entidades inscritas para receber a colaboração em dinheiro são Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), Centro de Promoção Social (CPS), Creche Madre Leônia, Lar Amor e Vida – LAV (antiga Casa Abrigo), Grupo Escoteiro Bariry e Associação Cultural Quilombo.

As pessoas físicas podem destinar até 6% do Imposto de Renda devido para o FMDCA, destinação que pode ser feita via depósito em conta ou transferência eletrônica.

Para saber o valor que pode ser destinado, basta ver quanto foi o total de imposto devido na declaração do ano passado e calcular 6% desse valor. A partir desse cálculo é possível definir o valor aproximado que poderá doar e abater do IR na próxima declaração feita no modelo completo.

No caso de pessoa jurídica, a legislação do Imposto de Renda permite também a destinação de impostos de optantes pelo Lucro Real, deduzindo 1% sobre o Imposto de Renda devido.

Aqueles contribuintes que pagam o carnê-leão, como médicos, dentistas e proprietários de imóveis que recebem aluguéis também podem fazer a doação e descontar desse pagamento. A pessoa jurídica deve depositar na conta do FMDCA.

Como fazer a doação para pessoa física

A pessoa física que desejar fazer na declaração deve proceder dessa forma:

No programa da DIRPF, ficha “Doações Diretamente na Declaração – ECA”, clique no botão “Novo”, escolha o fundo “Municipal”, selecione a UF e o município de localização, bem como o projeto a ser beneficiado, e informe o valor a ser doado.

Em seguida, clique no botão “OK” para encerrar o preenchimento dos dados.

Pague o Darf até a data limite.