Campanha do Agasalho de Bariri faz arrecadação no sábado

Neste sábado (4), das 8h às 12h, mais de 50 voluntários da Campanha do Agasalho 2024 de Bariri realizarão coleta nos bairros, passando pelas residências com veículos que receberão as doações.

Os voluntários são integrantes da Diretoria de Assistência Social, do Fundo Social de Solidariedade, do grupo Promotoras Legais Populares, do Grupo Escoteiro Bariry, da Apae, do Centro de Promoção Social e da Associação Cultural Quilombo.

Até esta sexta-feira (3), é possível ainda entregar a doação na Casa da Mulher, localizada à Rua Camilo Resegue, 68, e na Creche Madre Leonia, que fica na Rua Santa Catarina, 70.

Estão sendo coletados roupas, calçados e cobertores limpos e em boas condições de uso.

A Campanha do Agasalho de Bariri é uma ação realizada pela Prefeitura em parceria com o Fundo Social de Solidariedade, voluntários e organizações da sociedade civil.