Campanha da CNBB defende plantio de árvores em Finados

A confederação Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) promove campanha de plantio de árvores no próximo 2 de novembro, segunda-feira, Dia de Finados.

De acordo com o bispo auxiliar do Rio de Janeiro e secretário-geral da CNBB, dom Joel Portella Amado, os brasileiros são convidados a plantarem uma árvore em memória dos entes falecidos.

“Esse gesto, além de evitar as tradicionais aglomerações nos cemitérios, liga-se também à triste destruição ecológica decorrente das queimadas em algumas regiões do país”, comenta dom Joel.

A campanha convida as pessoas a também publicarem a sua foto no Instagram, plantando a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem.

Basta fazer uma foto e publicar na plataforma usando a hashtag #CuidarDaSaudade.

As fotos serão publicadas no hotsite da campanha, que está hospedado no site da CNBB: https://www.cnbb.org.br/cuidardasaudade/

Fonte: CNBB

A campanha convida as pessoas a também publicarem a sua foto no Instagram, plantando a árvore e contando a história de quem recebe a homenagem – Divulgação

Cuidar da saudade e da Casa Comum

A iniciativa tem como slogan “É tempo de cuidar da saudade e da Casa Comum” e faz parte da Ação Solidária Emergencial da Igreja no Brasil “É Tempo de Cuidar”.

A Ação Solidária, criada pela CNBB e pela Cáritas desde o início da pandemia da Covid-19, tem como objetivo estimular diversas iniciativas de cuidado com o próximo, desde a arrecadação e distribuição de doações até a ajuda nos campos religioso, humano e emocional.

A ação do Dia de Finados também conta com a participação da Pascom Brasil e da Signis Brasil.

Dentro da perspectiva ecológica, a CNBB indica o plantio de árvores nativas de cada região e, se possível, árvores alimentícias. Além disso, é recomendável que se evitem sementes, fazendo o plantio a partir de mudas, com procedência garantida.

Fonte: CNBB