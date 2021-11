Campanha combate violência contra a mulher

A Prefeitura de Bariri, através das Diretorias de Ação Social e Educação, Cultura e Esporte e Saúde, realiza neste mês de novembro a campanha preventiva de “Luta Contra a Violência à Mulher” com apoio especificamente das equipes de Centro de Referência de Assistência Social – Cras, Creas, Casa da Mulher e Conselho Municipal dos Direitos da Mulher.

O objetivo da campanha é disseminar informações sobre prevenção e enfrentamento a este tipo de violência e, além de divulgar os serviços e canais de denúncia existentes, visando uma a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e menos violenta.

O município planejou várias ações, que incluirão disponibilização de cartazes e folderes em prédios públicos, farmácias, supermercados, Polícia Civil, Polícia Militar e Pronto Socorro; postagens informativas na página oficial da prefeitura nos dias de 22 a 26 de novembro, carro de som e atividades socioeducativas com alunos dos nonos anos do Ensino Fundamental e crianças e adolescentes do Espaço Amigo I e II.

Fonte: Equipe da Diretoria de Ação Social

Origem da Campanha

A Organização das Nações Unidas (ONU), desde 1999, reconhece o dia 25 de novembro como o Dia Internacional para a Eliminação da Violência Contra as Mulheres. A data foi escolhida para homenagear as irmãs Mirabal (Pátria, Minerva e Maria Teresa), dominicanas que ficaram conhecidas como Las Mariposas e se opuseram à ditadura e lutaram por melhores condições de vida na República Dominicana, que foram torturadas e assassinadas em 25 de novembro de 1960.

Violência contra a mulher, segundo a Lei Maria da Penha, é qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial.

